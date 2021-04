Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (22/04/2021)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica la sua prima pagina ad Andrea Agnelli, Presidente della Juventus, isolato in Italia ed in Europa dopo il flop della SuperLega. Il suo futuro ai vertici del club bianconero è incerto. Nell'Inter, il patron Zhang Jindong resta solo con Giuseppe Marotta che si sfila. Nel Milan, c'è Ivan Gazidis nel mirino: Paolo Maldini non sapeva nulla e chiede scusa ai tifosi. Intanto, però, si è giocato in Serie A. Pari dell'Inter (1-1) a La Spezia e +10 sul Milan, battuto in casa in rimonta (1-2) dal Sassuolo. Bene la Juventus, che vince 3-1 all'Allianz Stadium contro il Parma. Pari salvezza, 1-1, del Torino sul campo del Bologna.