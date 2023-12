Pagelle Milan-Monza, i voti di Tuttosport: Reijnders accende la luce

Tomori: "In novanta minuti copre tutti i ruoli nella difesa a tre: professore". Voto 6,5.

Kjær: "Supera il tagliando a pieni voti: da applausi i due salvataggi su Colombo e D’Ambrosio". Voto 6,5. Dal 67' Bartesaghi: "Fa il suo". Voto 6.

Pobega: "Finché sta in campo, fa tutto per bene". Voto 6. Dal 24' Simic: "Gol all’esordio nel Milan a 'San Siro': neanche nelle favole. Tutto intorno gioca una gara di grande sostanza". Voto 7.

Florenzi: "Dà elettricità al Milan e impegna Di Gregorio con un gran tiro". Voto 6,5.

Loftus-Cheek: "Non ruba l’occhio, ma la sua fisicità pesa nell’economia della gara". Voto 6. Dal 67' Bennacer: "Dirige il traffico quando ormai il Monza è k.o.". Voto 6.

Reijnders: "Sul gol salta come birilli gli avversari e dà il via all’azione del tris con una giocata sontuosa. Mezzo voto in meno per quell’entrataccia “da arancione” su Gagliardini". Voto 7,5.

Theo Hernández: "Quando sgasa sembra tornato quello dei tempi migliori: si sta ritrovando". Voto 6,5.

Pulisic: "Scuote la traversa con un gran tiro". Voto 6,5.

Giroud: "Si presenta con un colpo di testa alto e chiude con l’assist a Okafor. In mezzo tanta sostanza ma neanche un tiro in porta". Voto 6.

R. Leão: "Manda in paradiso Simic con un assist al bacio e prova a far segnare pure Theo e Florenzi". Voto 7. Dal 67' Okafor: "Prima di infortunarsi, fa tempo a segnare il terzo gol del suo campionato". Voto 6,5. Dall'80' Chukwueze: "Non giudicabile". Senza voto.

Mister Pioli: "Milan bello e vincente nonostante l'emergenza. Però i due nuovi infortuni muscolari (Pobega e Okafor) invitano all'ennesima riflessione sull'argomento". Voto 7.

