Milan-Monza 3-0: “Lampi di vero Milan” | Serie A News

Milan-Monza 3-0: tre punti, ma ora serve un filotto — Serviranno gioco, risultati e tanti punti contro Salernitana (venerdì 22 dicembre in trasferta), Sassuolo (sabato 30 dicembre a 'San Siro') ed Empoli (prima gara del 2024, al 'Castellani') per chiudere al meglio un girone d'andata in chiaroscuro e cercando, così, di riavvicinarsi almeno al secondo posto in classifica, attualmente occupato dalla Juventus, a +5 sul Diavolo.

In Milan-Monza 3-0 sono andati a segno Tijjani Reijnders, Jan-Carlo Simic e Noah Okafor. La storia del giorno, sicuramente, è quella del difensore centrale serbo di origine tedesca, classe 2005, che ha fatto il suo esordio assoluto in Prima Squadra e in Serie A bagnandolo con un gol importantissimo.

La difesa a tre ha funzionato. Quanti infortuni! — Entrato al 24' al posto dell'infortunato Tommaso Pobega, ha coronato il sogno di una vita. Due le annotazioni del 'CorSera' sul match. La prima è che il Milan ha utilizzato una difesa a tre che ha funzionato e che, in questa fase di emergenza, può essere riutilizzata. Un po' perché Simon Kjær, così, è meno solo in copertura e un po' perché Theo Hernández così tornerà a spingere sulla fascia.

La seconda annotazione, però, riguarda gli infortuni. Detto di Pobega (problema all'anca), si è fatto male anche Okafor (dolore al polpaccio). Oggi se ne saprà di più su entrambi, ma filtra un cauto ottimismo sulle condizioni dei due giocatori. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, gli esuberi finanziano un doppio colpo da sogno >>>

