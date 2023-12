Calciomercato Milan – Gli esuberi finanziano un doppio colpo da sogno

Manca ormai soltanto qualche giorno alla riapertura ufficiale del calciomercato e il Milan, come noto, sarà molto operativo per puntellare l'organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli. I dirigenti del club di Via Aldo Rossi, Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio, hanno intenzione di colmare quelle falle nella rosa che, un po' per via dei tanti infortuni un po' per via di un lavoro lasciato incompiuto la scorsa estate, in questi mesi sono emerse evidenti. Ecco, dunque, quali saranno le mosse del Diavolo a gennaio 2024.