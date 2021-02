Pagelle Milan-Inter, i voti del CorSport: Romagnoli non regge l’urto

Milan-Inter 0-3: le pagelle del ‘Corriere dello Sport’

Il derby Milan-Inter, ieri a ‘San Siro‘ è terminato 0-3 per i nerazzurri di Antonio Conte. Una sconfitta pesante, per il Diavolo, ora a -4 dai nerazzurri nella classifica di Serie A. Vediamo voti e giudizi dei calciatori rossoneri nelle pagelle stilate dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

Pagelle Milan-Inter, il ‘migliore’ in campo

Zlatan Ibrahimović, voto 6: “Due colpi di testa, due prodezze di Handanović. Il Milan attacca tanto, però a Zlatan non arrivano palloni decenti”.

Pagelle Milan-Inter, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 5,5: “Il punteggio è esagerato, il risultato è giusto. Il primo tempo del Milan non è lineare come al solito, il secondo è così arrembante da lasciare all’Inter la sua arma migliore, il contropiede”.

Milan-Inter, qualche sufficienza di stima

Voto 6, quindi, anche per Gigio Donnarumma (“Nel secondo tempo paratona su Lukaku che però lo infila suo palo”), Davide Calabria (“Presente nella costruzione del gioco: il problema è la copertura su un Perišić scatenato”), Theo Hernández (“Dà il meglio ad inizio ripresa ma non basta”), Soualiho Meïte, Franck Kessié (“Non molla mai, anche quando il Milan ha evidenti difficoltà”) e Rafael Leão (“Fa un po’ di movimento sulla destra”).

Milan-Inter, mediocrità molto diffusa

Voto 5,5, dunque, per Simon Kjær (“Non regge Lautaro Martínez che lo costringe al giallo. Sul primo gol fa una cosa giusta ed una sbagliata”), Hakan Çalhanoğlu (“Non ha più la condizione di un mese fa. In flessione anche sul piano della creatività”) ed Ante Rebić (“Non incide, pur facendo una partita rabbiosa”).

Pagelle Milan-Inter, disastro rossonero

Voto 5, poi, per Sandro Tonali (“Primi 20′ della ripresa di un livello accettabile, il primo tempo proprio no. Unico spunto, il tiro parato da Handanović”) ed Alexis Saelemaekers (“Gira a vuoto finché Pioli non lo toglie. Dovrebbe aiutare Calabria su Perišić e sostenere Ibra con qualche rifornimento, ma non fa niente”).

Pagelle Milan-Inter, il peggiore in campo

Alessio Romagnoli, voto 4,5: "Il Milan concede all'Inter la possibilità di giocare con lo spazio a disposizione e per il capitano è un'impresa impossibile fermare Lukaku. Come dimostrano in modo impietoso le azioni del primo e terzo gol dell'Inter. Non regge l'urto fisico e in velocità non lo prende mai".