CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 22 febbraio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 22 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina dedica ampio risalto alla fuga Scudetto dell’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri vincono agevolmente, 0-3, il derby di Milano contro il Milan e scappano a +4 in vetta alla classifica. Decisiva ancora una volta la Lu-La: doppietta di Lautaro Martínez, sassata di Romelu Lukaku.

Sbatte sul muro del Benevento la Roma, fermata sullo 0-0 dalla squadra dell’ex rossonero Filippo Inzaghi, mentre perde male (4-2) il Napoli in casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Stasera, all’Allianz Stadium, il posticipo della giornata è Juventus-Crotone. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>