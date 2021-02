Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (22/02/2021)

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con lo ‘strapotere Inter‘. I nerazzurri, grazie alla doppietta di Lautaro Martínez ed alla rete di Romelu Lukaku, battono 0-3 il Milan nel derby e volano a +4 in classifica in Serie A. Sprint Scudetto per la squadra di Antonio Conte. A Bergamo il Napoli perde 4-2 in casa dell’Atalanta ed è in ansia per Victor Osimhen: il nigeriano cade a terra, sbatte male la testa, perde i sensi più volte e viene portato di corsa in ospedale. Stasera si concluderà il 23° turno di campionato con il posticipo tra Juventus e Crotone.

