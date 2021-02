Calciomercato Milan – Via Meïte: il sostituto arriva dal Brasile? | News

Calciomercato Milan: possibili novità in mezzo al campo

Il Milan, nello scorso calciomercato di gennaio, ha preso dal Torino il centrocampista francese Soualiho Meïte. Ex Monaco e Bordeaux, il classe 1994 è giunto in rossonero con la formula del prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto fissato a 8,5 milioni di euro. Più un altro milione di bonus, per un totale di 10 milioni di euro.

L’esperienza di Meïte nel Milan, però, non si sta rivelando finora chissà quanto edificante. Il numero 18 ha totalizzato 202′ in 5 presenze in Serie A con il Diavolo, più 90′ in Coppa Italia e 90′ in Europa League in altre 2 apparizioni. Il colosso transalpino, eccezion fatta, forse, per la partita di ‘San Siro‘ vinta agevolmente contro il Crotone, non ha mai convinto.

Ecco perché la dirigenza rossonera, dovessero continuare così le cose, sarebbe intenzionata a non esercitare il diritto di riscatto sul calciatore. Come lo sostituirebbe, a quel punto, il Milan? Rivolgendo la propria attenzione al calciomercato internazionale. Il direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi, Paolo Maldini, avrebbe già adocchiato un talento brasiliano niente male.

‘Calciomercato.it‘, infatti, ha sottolineato come il Diavolo si sia messo sulle tracce di Danilo dos Santos de Oliveira, meglio conosciuto come Danilo. Classe 2001, di proprietà del Palmeiras, il mediano mancino è stato tra le rivelazioni dell’ultima edizione della Copa Libertadores, dove ha disputato ben 11 partite: 8 da titolare, 3 da subentrato. Nella finale poi vinta per 1-0 contro il Santos era in campo dall’inizio nel 4-2-3-1. Modulo che usano anche i rossoneri.

Il Milan, che con i biancoverdi ha già allacciato dei contatti per Matías Viña, terzino sinistro uruguaiano classe 1997, potrebbe anche tentare la strada del doppio colpo. Per ora, comunque, non esiste una vera e propria trattativa tra rossoneri e club paulista per Danilo. Che, per inciso, piace anche alla Juventus ed alla Roma. CALCIOMERCATO MILAN, TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI >>>