Pagelle Milan-Chelsea, i voti di Tuttosport: Tomori, che ingenuità!

PAGELLE MILAN-CHELSEA

Le pagelle di 'Tuttosport' per le partite del Milan in Serie A, Champions League e Coppa Italia | AC Milan News

Le pagelle di Milan-Chelsea 0-2, partita della 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Tătărușanu: "Spiazzato sul rigore, incolpevole sullo 0-2. Si oppone ad Aubameyang nella ripresa". Voto 6.

Kalulu: "In palla, sia sulla fascia sia quando scala al centro dopo l'espulsione di Tomori. C'è nel contrasto fisico e nel dinamismo". Voto 6.

Gabbia: "Va di anticipo e di durezza, rischiando qualcosa più del dovuto, ma senza arrendersi". Voto 6.

Tomori: "Niente da fare: incrocia il Chelsea e finisce nel pallone. Gli era capitato a 'Stamford Bridge', si ripete al 'Meazza'. Magari l'intervento su Mount è più da rigorino che da rigore, però si mette nelle condizioni di essere punito dall'esagerato Siebert". Voto 4.

Theo Hernández: "Comincia accentrandosi, torna più largo con il Milan in inferiorità numerica. Prova ad accendersi, con scarso successo. Pigro sull'imbucata di Aubameyang per il raddoppio". Voto 5. Dall'80' Ballo-Touré: "Non giudicabile". Senza voto.

Tonali: "Lotta in ogni situazione, diventa però complicato quando il Chelsea sfrutta l'uomo in più. Lui non molla comunque di un centimetro, impegnando anche Kepa in uscita bassa". Voto 6,5.

Bennacer: "Comincia come uomo davanti alla difesa in marcatura stretta su Sterling, poi ritorna in linea con i rossoneri in dieci". Voto 6. Dal 63' Pobega: "Dentro al match con carattere". Voto 6.

Brahim Díaz: "Ha voglia di mettersi in mostra, anche quando Tomori saluta la compagnia: suo l'assist per la testa di Giroud, che il francese spreca in maniera banale. Sacrificato sull'altare tattico". Voto 6. Dal 37' Dest: "Entra per avere un terzino vero in fascia, limitando le distrazioni tattiche (buona chiusura su Aubameyang). Sballa la conclusione in area su invito di Leão". Voto 6.

Krunić: "Preferito inizialmente a Pobega per dare sostanza al centrocampo, qualche nervosismo in eccesso". Voto 5,5.

Leão: "Marcato (pure troppo) a vista, cerca di andare via in velocità. Ci riesce al meglio solo una volta, quando offre un bell'assist a Dest". Voto 5,5. Dall'80' Origi: "Non giudicabile". Senza voto.

Giroud: "Ha sulla capoccia la palla del possibile 1-1, manda alto malamente l'ottimo invito di Brahim Díaz. Stessa dinamica, con errore di misura più ampio, sullo 0-2". Voto 5. Dal 63' Rebić: "Obbligato a rincorrere i tranquilli passaggi della linea difensiva del Chelsea". Voto 5,5.

Mister Pioli: "Ridisegna il Milan anche rispetto alla Juventus, con un 4-1-4-1 che funziona più in fase difensiva che offensiva. Il rosso a Tomori cambia il volto del match, soprattutto per la qualità dell'avversario". Voto 6.