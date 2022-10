Risultati UCL – Milan-Chelsea 0-2: tabellino e marcatori | News

Tabellino Milan-Chelsea 0-2 - C'è poco da commentare, l'errore dell'arbitro Siebert si commenta da solo. Il direttore di gara tedesco decide di rovinare la partita ai rossoneri e fischia un rigore con rosso a Fikayo Tomori che non sta né in cielo né in terra. Jorginho trasforma al meglio il rigore, poi Pierre-Emerick Aubameyang firma il raddoppio che taglia le gambe ai ragazzi di Stefano Pioli. Il secondo tempo è una passerella 'Blues', il Milan prova a limitare i danni. Ecco tabellino e marcatori di Milan-Chelsea