Milan-Chelsea 0-2, arbitraggio di Siebert indecente e decisivo

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022. E non poteva essere altrimenti, visto il furto subito dai rossoneri di Stefano Pioli, ieri sera a 'San Siro', in occasione della sfida di Champions League contro il Chelsea. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti su Milan-Chelsea pubblicate, finora, sulle pagine di 'PianetaMilan.it'.