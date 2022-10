Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus, la vergogna di Agnelli

1 di 1

GAZZETTA DELLO SPORT

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della disfatta della Juventus di Massimiliano Allegri in Israele. Sul campo del Maccabi Haifa sconfitta per 2-0 nella 4^ partita del Girone H della Champions League 2022-2023 e passaggio agli ottavi di finale quasi sfumato. Andrea Agnelli, Presidente bianconero, ha confermato il tecnico nel post-partita e ha ammesso di provare vergogna per la fine fatta dalla 'Vecchia Signora'. Non è andata meglio al Milan, che perde 0-2 in casa contro il Chelsea. Partita, però, indirizzata dall'arbitro tedesco Daniel Siebert con un calcio di rigore contro e l'espulsione di Fikayo Tomori dopo appena 18': strada spianata per i 'Blues'. La bella notizia? Il rinnovo del contratto di Rafael Leão si avvicina. In alto, sotto la testata, si parla di Barcellona-Inter, big match del Girone C di Champions, in programma stasera alle ore 21:00 al 'Camp Nou'. L'attaccante argentino Lautaro Martínez non intende firmare per il pareggio. Prima, però, ore 18:45, c'è il Napoli che riceve l'Ajax al 'Maradona': agli azzurri basta un punto per la qualificazione.

CORRIERE DELLO SPORT

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Andrea Agnelli, Presidente della Juventus, che ha apertamente detto di vergognarsi per il momento della sua squadra. Sconfitta anche dal Maccabi Haifa nell'ultimo turno di Champions League, la Juve vede allontanarsi in maniera quasi inesorabile la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale. Conferma, però, per il tecnico Massimiliano Allegri. A 'San Siro', invece, Milan-Chelsea finisce 0-2: reti di Jorginho su calcio di rigore e di Pierre-Emerick Aubameyang, entrambe nel primo tempo. Il Diavolo ha giocato in 10 uomini per oltre 70' per l'espulsione di Fikayo Tomori in occasione del penalty concesso ai londinesi. Qualificazione dei rossoneri, ad ogni modo, ancora possibile. Oggi il programma di Champions prevede Napoli-Ajax (ore 18:45) e Barcellona-Inter (ore 21:00). Alla squadra di Luciano Spalletti basta un punto per passare, quella di Simone Inzaghi non intende fare calcoli. Ufficiale, infine, l'ingaggio di Daniele De Rossi come nuovo allenatore della Spal in Serie B.

TUTTOSPORT

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, prendendo spunto dalle parole del Presidente Andrea Agnelli al termine di Maccabi Haifa-Juventus 2-0 di Champions League, fa presente come il provare vergogna non possa bastare per giustificare le orribili prestazioni offerte dai bianconeri di Massimiliano Allegri. Tecnico confermato, ma serve una svolta. Intanto la squadra andrà in ritiro fino al derby contro il Torino di questo weekend. Un Milan 'rosso di rabbia' perde in casa 0-2 contro il Chelsea: rossoneri in 10 uomini per l'espulsione di Fikayo Tomori al 18' e gravati di un rigore contro. Ora alla squadra di Stefano Pioli servono due vittorie per passare agli ottavi di finale della manifestazione. Stasera, alle ore 21:00, si disputerà Barcellona-Inter: nerazzurri attesi all'impresa in un 'Camp Nou' pronto alla battaglia. Chiosa con il Torino e il rinnovo di contratto di Saša Lukić: secondo il cugino, la firma sul nuovo contratto non arriverà. Il centrocampista serbo vorrebbe un top club in Serie A, Premier League o nella Liga.