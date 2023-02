Pagelle Milan-Atalanta, i voti di Tuttosport: Thiaw annulla Højlund

Messias : "Il Milan va per lo più a sinistra e al centro, lui si vede poco. Nella ripresa sbaglia un gol clamoroso, ma si rifà nel finale con il tocco sotto per il 2-0. Secondo gol consecutivo dopo quello a Monza". Voto 6,5 . Dall'88' Saelemaekers : "Non giudicabile". Senza voto .

Brahim Díaz : "Quando si accende - a sprazzi -, crea sempre il panico perché i difensori atalantini non hanno la sua frequenza di passo. Nella ripresa spacca l’Atalanta più volte, ma i compagni non concretizzano". Voto 6,5 . Dal 74' De Ketelaere : "Due palloni persi a "modo suo", ma anche alcuni recuperati". Voto 6 .

R. Leão: "Lampi di vecchio Leão, soprattutto negli scatti, negli spunti iniziali e negli assist (vedi il cioccolatino per Messias). Spreca però sotto porta due possibili palloni per il 2-0 (tiro di destro alto e mancato tap-in su assist di Tonali) che gli costano mezzo punto in meno in pagella. Viene ammonito per proteste (un po’ eccessiva la sanzione, rivedendo le immagini): era diffidato e salterà la trasferta a Firenze". Voto 6,5. Dall'88' Rebić: "Non giudicabile". Senza voto.