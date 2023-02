Risultati Serie A – Milan-Atalanta 2-0: tabellino e marcatori | News

Tabellino Milan-Atalanta 2-0

Il Milan di Stefano Pioli vince la sua quarta partita consecutiva tra Serie A e Champions League. Con il quarto 'clean sheet' di fila. Cade anche l'Atalanta di Gian Piero Gasperini a 'San Siro': netto 2-0 per il Diavolo, con un gol per tempo. I rossoneri avrebbero potuto segnare anche molte più reti, ma sotto porta, spesso, hanno sciupato. Successo, ad ogni modo, meritato, firmato da un autogol di Juan Musso al 26' sul bolide di Theo Hernández dalla distanza e da Junior Messias all'87'. Lo scontro diretto per un posto in Champions League se lo aggiudica il Milan. A caro prezzo, però, perché Rafael Leão e Rade Krunić, diffidati ed ammoniti, salteranno per squalifica Fiorentina-Milan di sabato prossimo. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Milan-Atalanta 2-0 di 'San Siro'.