Milan-Atalanta 1-0: bomba di Theo, autogol di Musso | Serie A News

Milan in vantaggio contro l'Atalanta al 26'! Lancio di Pierre Kalulu per Olivier Giroud al limite dell'area di rigore ospite. Sponda del centravanti francese, dietro, per l'accorrente Theo Hernández. Sinistro al volo del numero 19 rossonero da fuori area, schiena di Juan Musso e palla in rete! Milan-Atalanta 1-0. Segui il LIVE della sfida tra Milan ed Atalanta >>>