Milan-Atalanta 2-0: raddoppio di Messias nel finale | Serie A News

Junior Messias chiude Milan-Atalanta a 'San Siro' all'87'! Rade Krunić cede il pallone a Rafael Leão: assist di prima intenzione del portoghese che, in maniera geniale, vede l'inserimento del brasiliano in profondità. Messias, incuneatosi tra le maglie della difesa orobica, si presenta a tu per tu con Juan Musso e lo batte con un delicato tocco sotto. Milan-Atalanta 2-0.