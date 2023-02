Pagelle Milan-Atalanta 2-0: difesa top. Leao fra alti e bassi

PAGELLE MILAN-ATALANTA - Primo tempo ad alta intensità con le due squadre che corrono e si affrontano a viso aperto. Il Milan gioca bene e non concede un tiro verso la porta alla Dea nella prima frazione di gioco. Peccato per quelle occasioni sprecate. Ripresa più difficile per il Milan, con l'Atalanta che spinge, ma non trova molti spazi. Zero tiri in porta per la Dea. Prova solidissima dei rossoneri.