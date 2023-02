Milan-Atalanta 2-0 al 90′: vinto lo scontro diretto | Serie A News

È terminata da pochi minuti Milan-Atalanta, partita della 24^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio di 'San Siro'. Ecco, dunque, il racconto del secondo tempo tra i rossoneri di Stefano Pioli e i nerazzurri di Gian Piero Gasperini

Milan-Atalanta 2-0 al 90': il racconto del secondo tempo — Dopo che il primo tempo si era concluso 1-0 per il Milan, in virtù dell'autogol di Juan Musso al 26' sul siluro da fuori area di Theo Hernández, la ripresa si apre con l'Atalanta che prova a reagire dopo 45' sotto tono. Una punizione di Teun Koopmeiners dalla distanza, al 52', termina però ben lontana dalla porta difesa dal rientrante Mike Maignan.

Il ritmo del match, rispetto alla prima frazione di gioco, è più lento. Spezzettato. Questo favorisce, chiaramente, i rossoneri nella gestione della palla e del minimo vantaggio. Il Diavolo, al 60', va vicino al raddoppio. Imbucata di Junior Messias per Brahim Díaz, tacco dell'andaluso in avanti per Olivier Giroud: il francese, a tu per tu con Musso, si fa chiudere lo specchio della porta.

Il Milan, però, insiste: al 61' doppia chance per il Diavolo. Prima Musso, bravissimo, si distende a sinistra per neutralizzare un tiro a giro di Rafael Leão sul palo più lontano. Poi è Brahim che, sugli sviluppi dell'azione, tenta il tiro da fuori area: deviazione di Giorgio Scalvini in calcio d'angolo con Musso ormai spiazzato e battuto. Gasperini, allora, prova a dare una scossa alla 'Dea' e, al 63', inserisce Jérémie Boga per Éderson.

Gli orobici, a questo punto, attaccano a testa bassa, tentando di trovare un varco nella difesa rossonera. Gasperini, al 69', richiama in panchina uno spento Ademola Lookman per inserire Luis Muriel. Un istante dopo il cambio dell'Atalanta, però, è il Milan che sfiora il raddoppio con un contropiede ben orchestrato da Brahim Díaz e rifinito da Sandro Tonali per Leão che, di piatto, in area piccola, dovrebbe soltanto spingere il pallone in rete.

Incredibilmente, però, il portoghese liscia la sfera. Al 71', ancora occasione gigantesca per il secondo gol del Milan. Theo e Leão creano scompiglio sulla fascia sinistra: al termine di un'azione insistita il pallone arriva a Messias. Conclusione in corsa del brasiliano da distanza ravvicinata e pallone in curva. Anche Pioli, a questo punto, prova a cambiare qualcosa dalla panchina: al 74' fuori Brahim e Giroud, dentro Charles De Ketelaere e Zlatan Ibrahimović.

Esordio stagionale, dunque, per lo svedese, che non giocava un match ufficiale dal 22 maggio 2022. All'87', dopo aver tenuto bene il campo e spinto con vigoria, il Milan trova il meritato raddoppio: Rade Krunić serve Leão che, in maniera geniale, vede l'inserimento di Messias tra i centrali della difesa orobica. Il brasiliano si presenta a tu per tu con Musso e lo batte con un delizioso tocco sotto.

Milan-Atalanta 2-0 a 'San Siro': vittoria cruciale per il Diavolo di Pioli nella corsa ad un posto nella prossima edizione della Champions League.

