Leao gela il Milan: “Rinnovo? Vediamo a fine stagione cosa succede”

Rafael Leao, attaccante del Milan, piuttosto freddo sulla questione rinnovo nel pre-partita di San Siro. La società si dice invece fiduciosa

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del rinnovo del contratto di Rafael Leao, attaccante del Milan, alla luce di quanto detto ieri sera, nel pre-partita di Milan-Atalanta a 'San Siro', sia dal diretto interessato sia dal direttore sportivo del Diavolo, Frederic Massara.

Rinnovo Leao, le parole di Massara e dell'attaccante — Il D.S., braccio destro del direttore tecnico Paolo Maldini, soffermandosi sulle questioni rinnovo per Leao e Olivier Giroud, ha detto senza troppi giri di parole: «Sui rinnovi di Leao e Giroud siamo fermi al capitolo precedente ma siamo sempre pronti a scriverne di nuovi. Lavoriamo per trovare una soluzione e anche in tempi brevi».

Per Massara, dunque, il Milan è fiducioso di trovare un accordo con entrambi gli attaccanti. Se per Giroud, però, la soluzione della vicenda sembra essere dietro l'angolo (prolungamento di un anno - scadenza 30 giugno 2024 - a 3,7 milioni di euro netti a stagione più bonus), per Leao il club di Via Aldo Rossi sta trovando - obiettivamente - molte più difficoltà.

Ammonito, sarà anche squalificato per Fiorentina-Milan — Leao, prima di Milan-Atalanta, si era infatti espresso così sul suo rinnovo di contratto: «La firma? Sto bene a Milano, sto parlando con le persone che si occupano di questo. Vediamo a fine stagione cosa succede, ora è importante pensare alla partita». Di fatto, ha confermato di trovarsi bene in rossonero, ma anche come sia possibile ogni opzione da qui a giugno.

Come andrà a finire questa storia? Nel frattempo, lui in campo ha rimediato un'ammonizione per proteste dall'arbitro Maurizio Mariani: diffidato, salterà per squalifica Fiorentina-Milan. Un'assenza che peserà, nella fila della formazione di Pioli, e che Leao, magari, penserà di colmare lavorando al meglio in preparazione della sfida contro il Tottenham in Champions League. Mercato Milan: via Leao? Il suo sostituto è un fuoriclasse >>>

