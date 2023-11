Pagelle Lecce-Milan 2-2, i voti di Gazzetta: “Musah partitaccia”

Calabria: "Un tempo ordinato, senza particolari sussulti, ma quando Banda scatta sul serio sono dolori. Resta negli spogliatoi per un risentimento muscolare". Voto 5,5.

Florenzi: "Fascia destra sofferta quella del Milan. Calabria si fa male, Musah è inguardabile e anche Florenzi viene messo in croce dai movimenti imprendibili di Sansone". Voto 5.

Thiaw: "Un po’ meglio di Tomori perché non sembra commettere gravi errori e soprattutto su Krstovic è dominante. Però, dentro Piccoli, è tutta un’altra storia". Voto 6.

Tomori: "Il primo Tomori non si vede più. Il primo Tomori che non si capiva perché non fosse titolare con l’Inghilterra ha lasciato il posto a un difensore non sempre sicuro". Voto 5,5.

Theo Hernandez: "Il primo tempo un po’ illude, con l’azione dell’1-0, assist compreso, e non solo. Poi affonda con il Milan, sembra un po’ svogliato ed è anche tra i responsabili del 2-2". Voto 5,5.

Musah: "Pensavamo che da esterno basso potesse svoltare e dare una soluzione al Milan. Invece crolla e non fa meglio nel finale da ala. Partitaccia". Voto 4,5.

Krunić: "Quando il Milan va bene, fa figura cucendo con ordine la manovra. Appena comincia la tempesta, però, non è lui che può portare la scialuppa in salvo. E in mezzo si balla". Voto 5.

Pobega: "Un paio di scosse in mezzo, tanta voglia di far bene, e tanto sacrificio tra incursioni e fase difensiva se Reijnders spinge. Kaba lo aiuta. Ma alla fine resta poco". Voto 5,5.

Reijnders: "Un gol, un palo, un paio di discese eleganti palla al piede da trequartista modernissimo. Quando comincia la seconda partita cala anche lui". Voto6,5.

Okafor: "Dentro a freddo per Leao: si capisce che giocare a intermittenza non gli fa bene. Non trova continuità e neanche se la dà. Ma entra nel primo gol innescando Theo". Voto 5,5.

Giroud: "Gol dei suoi sotto porta, sponda per Reijnders, movimenti che imbarazzano spesso Baschirotto. Ma nel finale un rosso inaccettabile che inguaia il Milan". Voto 5,5.

Chukwueze: "Okafor non è Leao e Chukwueze fa rimpiangere il miglior Pulisic. Ordinaria amministrazione, diversi errori nei cross". Voto 5.

R. Leão: "Neanche dieci minuti e sente tirare sul flessore. Per come va la partita sembra che il Milan non ne risenta, invece in fascia è un mezzo disastro". S.V.

Jovic: "Finale per un 4-2-4, s’è capito, inutile". S.V.

Mister Pioli: "Non gli va bene con gli infortuni, alcuni giocatori sono la fotocopia sbiadita, ma dovrà cominciare a chiedersi il perché di questo su e giù". Voto 5.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.