Lecce-Milan 2-2 al 90′: ma cosa Diavolo è successo? | Serie A News

Il primo quarto d'ora della ripresa scorre via senza intoppi per il Diavolo, che gestisce il ritmo del match, fa girare bene la palla, cerca di far correre a vuoto il Lecce per poi innescare, davanti, i suoi contropiedisti, Samuel Chukwueze a destra e Noah Okafor sul versante opposto.

Okafor, devastante, salta tutti a sinistra, entra in area di rigore giallorossa, e, al 64', impegna Falcone da distanza ravvicinata. I successivi sei minuti, però, sono incredibili e pessimi per il Milan di Pioli. Al 66', infatti, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sponda aerea del neo-entrato Alexis Blin e tap-in sotto misura di un altro nuovo ingresso, Nicola Sansone, che accorcia le distanze.

Diavolo in bambola e, al 70', ecco anche il pareggio - assurdo - dei padroni di casa. Contropiede salentino con Roberto Piccoli, entrato anch'egli a metà ripresa che tocca per Sansone il quale serve, sulla destra, Lameck Banda. Conclusione a giro, di sinistro, sul palo più lontano e Mike Maignan è battuto inesorabilmente per la seconda volta in pochi minuti. Dopo 45' ottimi, blackout milanista e tutto da rifare.

A dieci minuti dal termine Pioli richiama in panchina Chukwueze e inserisce Luka Jović. Diavolo in campo con due punte, dunque, nel finale. È ancora il Lecce di D'Aversa, però, ad andare ad un passo dal gol: colpo di testa di uno scatenato Sansone da distanza ravvicinata e palo pieno dei padroni di casa.

All'89' è ancora Sansone a sfiorare l'incrocio dei pali con un bel tiro di sinistro. Il gol dei salentini è nell'aria e, dopo un'espulsione rifilata a Olivier Giroud (93') in pieno recupero per proteste all'indirizzo dell'arbitro Rosario Abisso, arriva al 94'. Prodezza, pazzesca, di Piccoli che controlla la sfera e, da distanza siderale, segna con un destro all'angolino.

Per fortuna del Milan, però, il V.A.R. pesca un pestone di Piccoli a Malick Thiaw e annulla la rete del Lecce. Al 'Via del Mare' Lecce-Milan 2-2: il Diavolo si è buttato via nella ripresa, in maniera inconcepibile. Qualcuno dovrà pur essere responsabile di questa situazione. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.