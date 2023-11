Pagelle Lecce-Milan 2-2: Chukwueze inutile, Theo Hernandez ingenuo

PAGELLE LECCE-MILAN - Partita fin da subito dai ritmi molto alti con un Lecce che non disdegna di attaccare e cerca la conclusione soprattutto dalla distanza. Dopo dieci minuti Leao lascia il campo per infortunio, ma nel complesso meglio il Milan, che trova infatti il vantaggio meritato con il solito Giroud su passaggio vincente di Theo Hernandez, tornato in forma. Poco dopo arriva anche il raddoppio di Reijnders, che finalmente ce l'ha fatta a trovare la porta e per poco non fa doppietta, ma si stampa sul palo. I pugliesi rischiano di riaprirla, ma Maignan è strepitoso a dire no. Nel secondo tempo succede l'imponderabile. Il Lecce pareggia 2-2 con Theo Hernandez grande colpevole sul gol del 2-2 e un'altra volta totalmente spaesata la squadra.