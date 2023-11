Olivier Giroud segna al 28' di Lecce-Milan sul bell'assist di Theo Hernández dalla sinistra. Diavolo in vantaggio al 'Via del Mare'!

Olivier Giroud, alla sua presenza numero 100 in totale con la maglia rossonera, sblocca il punteggio in Lecce-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2023-2024 in svolgimento allo stadio 'Via del Mare'.