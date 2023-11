Lecce-Milan, presenza numero 100 in rossonero per Giroud: le statistiche

In Lecce-Milan di oggi pomeriggio al 'Via del Mare' Olivier Giroud, attaccante rossonero, raggiunge le 100 presenze totali con il Diavolo

In occasione di Lecce-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2023-2024 in svolgimento oggi pomeriggio allo stadio 'Via del Mare', Olivier Giroud, attaccante rossonero, raggiunge le 100 presenze totali con il Diavolo.