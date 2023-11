Lecce-Milan 0-2 al 45′: Giroud-Reijnders, il Diavolo va | Serie A News

Tre minuti più tardi, sugli sviluppi dello stesso Okafor, conclusione mancina di Tommaso Pobega (in campo da titolare, un po' a sorpresa, al posto di Ruben Loftus-Cheek, non al meglio) e bella risposta del portiere dei salentini, Wladimiro Falcone. La gara si accende tra il 22' e il 25', quando si registrano tre conclusioni verso la porta avversaria.

Le prime due, con Lameck Banda e Gabriel Strefezza, sono del Lecce. In entrambe le circostanze, para bene a terra Mike Maignan i tiri deboli e centrali. La terza, invece, è di Samuel Chukwueze che, ben servito da Tijjani Reijnders, prova il colpo di testa in pallonetto per scavalcare Falcone: il pallone, però, termina alto sulla traversa.

Al 28', però, il Milan passa. Okafor fa correre sulla sinistra Theo Hernández; il terzino sinistro francese arriva fino in fondo, entra in area piccola e serve l'accorrente Olivier Giroud che, di petto, supera Falcone per il vantaggio milanista. Qualche minuto ancora (35') e il Milan perviene al raddoppio.

Chukwueze, sugli sviluppi di una rimessa laterale, serve subito Reijnders. L'olandese parte da metà campo, si fa 50 metri palla al piede, entra in area leccese e infila Falcone sotto le gambe. L'ex AZ Alkmaar, addirittura, potrebbe festeggiare la doppietta personale, con un'azione fotocopia. Stavolta, però, centra il palo.

Al 40', Maignan salva il Diavolo su conclusione a botta sicura di Banda a pochi metri dalla rete. Nel recupero non succede più nulla. Lecce-Milan 0-2 dopo 45': il Diavolo dovrà continuare così se vorrà portare a casa i tre punti che meriterebbe. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del match Lecce-Milan >>>

