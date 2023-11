Lecce-Milan, Leao fuori per infortunio: dentro Okafor | Serie A News

Dura appena 10' scarsi il Lecce-Milan di Rafael Leao. Al secondo scatto della sua partita il portoghese sente tirare la coscia destra e chiede il cambio alla panchina. Dentro, al suo posto, Noah Okafor. Secondo quanto riferito da 'DAZN', alla richiesta del tecnico Stefano Pioli di spiegargli che tipo di problema avesse avuto, Leao avrebbe risposto all'allenatore di essersi fermato subito appena avvertito come qualcosa non andasse. L'auspicio, ora, è che il giocatore portoghese non debba fermarsi a lungo. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del match Lecce-Milan >>>