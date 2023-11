Milan, Ordine: “Pioli via? L’unico candidato sarebbe Conte”

Ordine: "Pioli perché Musah?" — "Alla questione centrale del Milan di ieri e di domani, bisogna aggiungere anche qualche scelta discutibile dello stesso Pioli che sostituisce Calabria con Musah terzino mandandolo incontro a una figuraccia prima con Banda e poi con Sansone. Perché non subito Florenzi, specialista del ruolo? La risposta di Pioli («Perché Musah è più adatto») fa temere che il tecnico abbia perso l’orientamento. E comunque anche questa è una conseguenza diretta della marea di infortuni, concentrati in difesa".

Ordine: "Il Milan come una monetina" — "Si aprirà ora a casa Milan una discussione sulla tenuta dello stesso Pioli. Al momento il dibattito interno al club è rinviato di almeno due-tre giorni perché - ecco l’altro tema da affrontare - gli uffici di casa Milan sono sguarniti. Giorgio Furlani, l’ad, è a Dubai, chiamato a inaugurare una sede del club, il vice-presidente vicario Franco Baresi in Cina per una missione di rappresentanza diplomatica, Scaroni il presidente a Milano. Ieri a Lecce nemmeno un dirigente al fianco della squadra e del tecnico. E poi c’è chi sostiene che l’arrivo di Ibra, con l’attuale compagine societaria ridotta all’osso, non sia indispensabile. Da troppo tempo il Milan è come una monetina tirata in aria".

Ordine: "Pioli può resistere. Unica alternativa è Conte" — "Ultima annotazione: Pioli può resistere anche dopo quest’altro testacoda (QUI LE NOTRE NEWS) a Lecce solo per un motivo inconfessabile: e cioè per mancanza, su piazza, di un sostituto capace di offrire garanzie. Antonio Conte è l’unico candidato capace di sollevare umori e ambizioni ma viene considerato - chissà poi se a ragione - indisponibile a campionato in corsa". LEGGI ANCHE: Lecce-Milan, dalle stelle alle stalle: le colpe di Pioli e gli infortuni... >>>

