Lecce-Milan, dalle stelle alle stalle: le colpe di Pioli e gli infortuni…

Immaginate essere un qualsiasi tifoso rossonero, guardare alla tv un ottimo primo tempo e godersi l'intervallo sapendo di essere in vantaggio per due gol. Una situazione perfetta, che cavalca anche l'onda dell'entusiasmo generato dalla bella vittoria in Champions League contro il PSG. Ora, però, risvegliatevi e cercate di dare un motivo valido ad un secondo tempo in cui in campo, essenzialmente, vi è stata una sola squadra. E no, quella squadra non era il Milan.