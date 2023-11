Pagelle Lecce-Milan 2-2, i voti del Corsport: “Krunic un disastro”

Calabria: "Soffre la velocità di Banda. Ha qualche problema fisico e viene tolto all’intervallo". Voto 5,5.

Florenzi: "Riprende la posizione di terzino con Musah che scala in mediana". Voto 6.

Thiaw: "Qualche intervento rischioso ma concreto quanto basta per essere efficace". Voto 6.

Tomori: "Sempre attento. Anche quando subisce l’assalto dei leccesi". Voto 6.

Theo Hernandez: "Servizio vincente per Giroud. In difesa non ha vita facile, va in difficoltà quando viene attaccato". Voto 6.

Musah: "Prova a tenere Banda con la sua forza fisica. Perde palla nell’azione del pareggio leccese". Voto 5.

Krunić: "Marcatura larghissima sul colpo di testa di Blin. Ancora una volta incidono i calci piazzati contro il Milan. Un disastro pure in impostazione, sbaglia un contropiede facile". Voto 4,5.

Pobega: "Prima in campionato da titolare, prende il posto di Loftus-Cheek. Troppo lento e macchinoso". Voto 5.

Reijnders: "Si è sbloccato l’olandese, prima rete con la maglia del Milan. Scatenato, va vicino al raddoppio colpendo il palo". Voto6,5.

Okafor: "Entra pure lui in occasione del vantaggio del Milan mettendo Hernandez nelle condizioni per servire al meglio Giroud. Si sacrifica per il bene della squadra. Ha la palla per il terzo gol". Voto 6.

Giroud: "Intramontabile, puntuale con la rete anche a Lecce. Festeggia il 40° gol con la maglia del Milan alla 100ª presenza. Il rosso diretto nel finale è pesante". Voto 6.

Chukwueze: "Nel primo tempo una costante spina nel fianco per la difesa leccese, apre gli spazi per l’inserimento di Reijnders. Nella ripresa calo drastico". Voto 5,5.

R. Leão: "Solo dieci minuti per il portoghese, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare. Esce sconsolato". S.V.

Jovic: "Entra per far coppia con Giroud in un 4-4-2". S.V.

Mister Pioli: "Come a Napoli, va sul 2-0, poi il Milan crolla mentalmente. E ha rischiato di portare a casa zero punti". Voto 5.

