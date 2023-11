Primavera 1 TIM – Milan-Lecce 2-0: vittoria e dominio rossonero | PM NEWS

Segui con noi il LIVE di Lecce-Milan, gara della 10^ giornata del Campionato Primavera 1 TIM. Gli aggiornamenti in tempo reale

+++ MILAN-LECCE PRIMAVERA: IL LIVE DELLA PARTITA +++

Grande accelerazione di Jimenez ma pessimo il tentativo di cross in area di rigore.

Ammonizione per Stalmach.

Ammonizione per Addo.

Gol del Milan! Altra sponda di Camarda e Sia ne approfitta scavalcando Lampinen e segnando il gol del vantaggio! 1-0 per i rossoneri!

Altra occasione per il Milan! Sia sfugge sulla fascia e si accentra, ma il suo tiro p troppo debole e Lampinen para facile.

L'arbitro fischia, finisce il primo tempo fra Milan e Lecce. Rossoneri in vantaggio grazie al gol di Sia.

Ci prova Stalmach dalla distanza, ma il pallone vola via alto.

Milan che continua a dominare in lungo e in largo.

Occasione per il Milan! Sala si ritrova al limite dell'area e lascia partire un tiro che sfiora il palo!

Ammonizione per Salomaa.

Finisce qui! Il Milan vince contro il Lecce grazie ai gol di Sia e Scotti! Grazie per aver seguito con noi il match!

Il Milan vince e convince ancora. I rossoneri battono il Lecce per 2-0, grazie alle reti di Sia e Scotti . Un dominio lungo 90 minuti, in cui i giallorossi hanno potuto poco contro il gruppo allenato da Ignazio Abate . Ecco, di seguito, il commento al match fra Milan e Lecce .

Sono da poco ufficiali le formazioni con cui scenderanno in campo il Milan Primavera e il Lecce Primavera. Vediamo, dunque, qui di seguito le scelte definitive dei due tecnici, Abate e Castelluzzo.

MILAN (4-3-3): Raveyre; Bakoune, Simic, Nsiala, Jimenez; Malaspina, Stalmach, Zeroli; Scotti, Camarda, Sia. A disp . Bartoccioni, Colzani, Paloschi, Parmiggiani, Liberali, Magni, Martinazzi, Sala, Bonomi. All. Abate.

LECCE: Lampinen, Addo, Samek, McJannet, Vulturar, Munoz, Pacia, Salomaa, Faticanti, Helm, Jemo. A disp. Leone, Casalongue, Thorisson, Gromek, Agrimi, Lukoki, Davis, Zivanovic, Minerva, Kongslev, Kodor. All. Castelluzzo.

Il Milan Primavera, allenato da Ignazio Abate, viene dalla prima sconfitta in campionato dove, al momento, ha 20 punti ed è terzo, frutto di 6 vittorie conquistate contro il Monza (3-1) e Sassuolo (2-0) in trasferta e contro la Sampdoria (2-1) Bologna (4-1), Juventus (3-0) e Atalanta (3-1) in casa. Nel mezzo, 2 pareggi contro Fiorentina (1-1) e Roma (0-0) e una sconfitta contro l'Empoli (2-1) tutte lontano da Milano.