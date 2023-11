Primavera, Milan-Lecce 2-0: il commento e classifica aggiornata

Si conclude il match del campionato Primavera fra Milan e Lecce. I rossoneri, forti del successo in Youth League con il PSG, iniziano con un atteggiamento molto propositivo. I ragazzi allenati da Ignazio Abate mettono subito in chiaro le cose e, infatti, il pallino del gioco lo possiedono Camarda e compagni. I giallorossi si difendono con due linee molto strette, a togliere corridoi centrali, e il Milan si posiziona in ampiezza, cercando di sfruttare al meglio le fasce. L'atteggiamento del Lecce sembra poter reggere ma, al 30', Camarda si inventa un'ottima sponda e Sia ringrazia scavalcando Lampinen e segnando il gol del vantaggio. I rossoneri dominano in lungo e in largo, producendo occasioni su occasioni, ma non riescono a segnare la rete del raddoppio. Il primo tempo si conclude 1-0 per il Milan.