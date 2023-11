Lecce-Milan, la moviola di Gazzetta: “Abisso crolla nella ripresa”

Sul gol del Lecce : "Nel 2-2 il Milan lamenta un fallo su Theo: contrasto di gioco con contatto, il Var non interviene perché cambia il possesso e quindi nasce una nuova azione".

Sul rosso a Giroud : "Al 93’, Giroud denuncia un effettivo “mani” di Pongracic (mano destra) nell’abbracciare il milanista: Abisso non vede, poi Giroud dice qualcosa che porta al rosso diretto".

Sul gol annullato al Lecce : "Sul 3-2 annullato, altra “svista” di Abisso: pestone casuale ad inizio azione di Piccoli a Thiaw che si rialza; il Var richiama l’arbitro: se l’azione che porta al gol è viziata da un fallo (oltretutto dell’uomo che il gol lo segna), la linea è quella di annullare. Dubbi su un tocco lieve col braccio sinistro in area-Lecce di Banda".

Abisso il commento della rosea : "Scontenta tutti senza... vedere due casi-clou. Milan basito, Lecce infuriato. Non vede il “mano” di Pongracic, il pestone a Thiaw (serve il Var) e il finale è lo show del cartellino. Gara sfuggita".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.