Pagelle Milan-Lecce Primavera 2-0: Camarda superiore, Jimenez un treno

Jimenez , voto 7: un treno. Corre e mette a ferro e fuoco la fascia sinistra. Non lo fermano mai e il paragone con Theo Hernandez è sempre più realtà. Gli manca solo la qualità nella conclusione finale.

Zeroli , voto 6,5: perché non è ancora in prima squadra? Gioca bene, fa sempre la scelta giusta ed è puntuale negli inserimenti. Spreca una grande occasione nel primo tempo ma la sua prova è da giocatore maturo.

Stalmach , voto 6: un po' frettoloso in alcune situazioni, ma tutto sommato una partita condotta bene e senza troppe sbavature.

Camarda , voto 7: un talento naturale che rischia di diventare un campione vero. Ha tutte le qualità del grande attaccante e, quando non segna, assiste i compagni. Movimenti intelligenti, sponde precise e giocate a risolvere situazioni complicate.

Sia , voto 7: Camarda assiste e lui ringrazia. Una scheggia sulla fascia, tanto da costringere i difensori del Lecce e raddoppiare costantemente. Da sottolineare anche il sacrificio in fase difensiva.

Scotti , voto 6,5: Il primo tempo in ombra viene cancellato dal gol del 2-0. Meno vivace di Sia , ma bravo ad approfittare dello spazio lasciato in occasione della sua rete.

