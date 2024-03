Pagelle Lazio-Milan, i voti di Tuttosport: “Reijnders quasi due assist”

Gabbia : "Attento nel tamponare gli spazi in cui provano a inserirsi gli avversari, bravo nell'anticipo". Voto 6,5 .

Theo Hernández : "Dà la scossa al 46' pt con la cavalcata che porta alla conclusione di Pulisic. Attento in area". Voto 6 .

Adli : "Testardo nel tenere palla, mettendo in difficoltà se stesso e la squadra". Voto 5 .

Okafor : "Ha subito una occasione d'oro, in ritardo per una frazione di secondo. Si rifà con un gol da tre punti". Voto 7 .

Reijnders : "Due palle giocate, due assist: Okafor arriva fuori tempo, Leao si vede togliere il gol per fuorigioco". Voto 6,5 .

Loftus-Cheek : "Poco reattivo nel dialogo e spesso anticipato sul tempo, cresce nella ripresa e non solo perché impegna Provedel". Voto 6 .

R. Leão : "Il Milan lo ignora nel primo tempo, quando poi lo cerca la partita cambia: il gol annullato e l'assist per Okafor. Salterà la sfida con l’Empoli perché ammonito". Voto 6,5 .

