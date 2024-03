Milan, chiamatela Zona Okafor: Noah decisivo. Media gol straordinaria

Il Corriere dello Sport: "Si catapulta in campo e si fionda in porta. Non arriva di un soffio sul cross di Reijnders, scivolata senza arpione. Doppio tentativo per il gol, centrato grazie... all’assist di Felipe. È entrato come meglio non avrebbe potuto". Voto 7,5.

Tuttosport: "Ha subito una occasione d'oro, in ritardo per una frazione di secondo. Si rifà con un gol da tre punti". Voto 7.

Okafor sempre decisivo — Noah Okafor, nonostante qualche critica, resta sempre decisivo: entrando dalla panchina, lo svizzero ha firmato 4 reti come l’altro rossonero Jovic e l’interista Lautaro. Il giocatore con più gol segnati entrando a gara in corso. Il tutto, però, giocando poco con il Milan e con una media gol davvero importante. In Serie A, infatti, Okafor ha segnato 5 gol in 509 minuti, con una media gol di una rete ogni 101,8 minuti (dati transfermarkt). Numeri davvero importante. Una netta risposta alle critiche. Ormai il Milan si può affidare alla Zona Okafor. LEGGI ANCHE: Lazio-Milan, Di Bello polemiche e critiche: ma ha sbagliato davvero? Analisi del rigore e dei rossi

