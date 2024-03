Lazio-Milan, Di Bello è davvero uno scandalo? L’analisi sui casi da moviola

"Scontro di gioco, Maignan è intervenuto sul pallone ed è poi scivolato sul terreno di gioco bagnato, andando a finire addosso a Castellanos. Non c’è nulla a mio parere che possa essere considerato punibile".

Lazio-Milan, giusti i rossi? — Partiamo poi con i rossi, il primo a Pellegrini per doppio giallo. Il terzino della Lazio si è lamentato nel post partita: "Ha vinto l’antisportività" (LEGGI QUI IL SUO SFOGO). Ecco il parere di Marelli.

"Nel momento in cui c'è il contatto tra Bennacer e Castellanos, Di Bello non guarda. Doveva intervenire Sacchi (il quarto ufficiale). Si doveva interrompere il gioco. Poi il giallo su Pellegrini è giusto: Di Bello non può fare altro. Come non può intervenire il VAR".

Poi Marelli parla anche del contatti tra Hysaj ai danni di Giroud nel secondo tempo.

"Parliamo dell’ammonizione di Hysaj su Giroud. Di Bello era molto vicino e decide di estrarre il giallo per imprudenza perché c’è stato un gomito alto sulla testa di Giroud. Ha rischiato qui Hysaj. Non ci sono gli elementi per far intervenire il VAR però il movimento del braccio è sospetto, è proprio un colpo col gomito sulla nuca che si poteva risparmiarsi oggettivamente. Un cartellino giallo ci sta ma se avesse estratto il cartellino rosso in campo non avrebbe sbagliato".

Sull'espulsione di Marusic: "Non possiamo sapere cosa gli abbia detto, ma avrà detto qualcosa di troppo". Sul rosso a Guendouzi: "Decisamente un errore. Un paio di colpetti, ma non c'è un atto violento". Qualche errore di Di Bello quindi, ma le reazioni della Lazio sembrano esagerate. Romagnoli parla addirittura di scandalo, forse un po' troppo. LEGGI ANCHE: Lazio-Milan, Zazzaroni contro Di Bello: rigore, espulsioni e non solo

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.