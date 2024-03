Lazio-Milan 0-1 al 90′: Okafor la decide nel finale | Serie A News

Il Milan sembra più vivo e presente nel gioco in questo avvio di ripresa, con il suo numero 10 lusitano particolarmente ispirato sulla fascia sinistra. Al 56', sugli sviluppi di un calcio d'angolo conquistato dallo stesso Leão e battuto da Christian Pulisic, bella sforbiciata di sinistro, in area laziale, di Olivier Giroud e Diavolo pericoloso.

Al 57' la Lazio resta in dieci uomini: Luca Pellegrini, che aveva rimediato un'ammonizione appena sette minuti prima, fa fallo su Pulisic, incassa il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione. Il tecnico Sarri corre ai ripari: toglie dal campo Luis Alberto e Valentín 'Taty' Castellanos e inserisce sul terreno di gioco Elseid Hysaj e Ciro Immobile al 60'.

Cambia anche Pioli: fuori Alessandro Florenzi (ammonito e diffidato, salterà per squalifica Milan-Empoli) e Ismaël Bennacer; dentro Davide Calabria e Tijjani Reijnders. Quindi, al 66', nella Lazio fuori Mattia Zaccagni e dentro Gustav Isaksen; cinque minuti più tardi, nella fila del Diavolo, fuori Yacine Adli e dentro Noah Okafor.

Nel mezzo, due tentativi verso la porta avversaria, il primo di Giroud per il Milan e il secondo di Zaccagni per la Lazio. Entrambi, però, imprecisi al momento della battuta a rete. Al 73', sull'imbeccata di Theo Hernández, Reijnders si incunea in area di rigore biancoceleste e serve con un cross teso e tagliato Okafor sul secondo palo. L'attaccante elvetico non arriva per centimetri all'appuntamento con il gol a porta praticamente vuota.

Tra il 74' e il 76' tripla occasione. Botta dalla lunga distanza di Ruben Loftus-Cheek e parata di Provedel con l'aiuto della traversa. Quindi, sul capovolgimento di fronte, sull'asse Isaksen-Immobile, il centravanti biancoceleste si divora un gol clamoroso a tu per tu con Maignan con la difesa del Milan messa in campo nel peggior modo possibile. Infine, Leão trova il gol, con una deviazione di Mario Gila. Il portoghese, però, è in fuorigioco e il V.A.R. cancella la sua esultanza.

Ci prova Reijnders, all'82', al termine di un'azione personale, ma la conclusione di sinistro del centrocampista olandese termina fuori. Qualche minuto più tardi, all'88', il Milan passa in vantaggio. Theo innesca Leao che, dalla sinistra, mette in mezzo per Giroud. La conclusione del francese è rimpallata, poi arriva Okafor che, al secondo tentativo, supera Provedel. Proteste, immotivate, della Lazio nell'occasione per un fuorigioco inesistente di Pulisic.

Nel finale la Lazio resta in otto uomini, per le espulsioni di Adam Marušić al 94' e di Matteo Guendouzi al 96'. L'arbitro Marco Di Bello perde il controllo della partita, ma per sua fortuna è finito il tempo. Lazio-Milan 0-1 al 90': tre punti, con un pizzico di fortuna e una prestazione non propriamente all'altezza per i rossoneri di Pioli. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

