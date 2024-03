Pagelle Lazio-Milan 0-1: Okafor decisivo, prestazione negativa

PAGELLE LAZIO-MILAN - Una partita che inizia piano e continua piano per tutto il primo tempo. Un brutto Milan non riesce a sviluppare gioco. Lenti, imprecisi e statici. La Lazio ha una sola vera occasione, su sviluppo di calcio d'angolo, ma il Milan non tira in porta fino al 45' quando Pulisic fa partire un gran sinistro deviato in angolo, dal quale poi Giroud colpisce male di testa. Nella ripresa non va molto meglio, ma l'espulsione di Pellegrini aiuta i rossoneri. Nonostante la superiorità numerica, i rossoneri rischiano troppo. La decide Okafor sul finale, ma la prestazione è deludente.