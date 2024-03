Lazio-Milan, ammonito Florenzi: diffidato, sarà squalificato | Serie A News

Ammonizione, al 61' di Lazio-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2023-2024 in corso allo stadio 'Olimpico' di Roma, per Alessandro Florenzi, terzino destro della formazione di Stefano Pioli. Florenzi, che era diffidato, sarà squalificato per il prossimo turno di campionato. Il Diavolo sarà impegnato in Milan-Empoli, domenica 10 marzo alle ore 15:00 a 'San Siro'. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE della partita Lazio-Milan >>>