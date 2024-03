Lazio-Milan 0-0 al 45′: brivido iniziale, risveglio finale | Serie A News

Tre minuti più tardi ancora i padroni di casa pericolosi. Botta da fuori di Valentín 'Taty' Castellanos e parata, centrale, a terra per Maignan. Contatto, poi, tra lo stesso centravanti argentino e il portiere francese, in area di rigore del Diavolo, dopo un retropassaggio di Alessandro Florenzi all'indirizzo del suo portiere. 'Magic Mike' prende prima la palla, non c'è penalty. Bravo l'arbitro Marco Di Bello a non fischiare nonostante le vibranti e immotivate proteste dei biancocelesti dell'intero stadio.

Il Milan prova a mettere il naso fuori dalla metà al 16' quando, su cross dalla destra di Florenzi, è Olivier Giroud che stacca di testa nel cuore dell'area piccola laziale. Deviazione aerea, però, tanto debole quanto imprecisa. La Lazio tiene in mano del pallino del gioco, con Felipe Anderson e Mattia Zaccagni sugli scudi, mentre i rossoneri non riescono né ad essere letali in contropiede e né ad innescare i propri esterni offensivi, Christian Pulisic e Rafael Leão, nell'uno contro uno.

La prima frazione di gioco è sinceramente brutta, gioco spezzettato dai falli e di reali occasioni da gol, eccezion fatta per quella dei padroni di casa in avvio, non se ne vedono. Lampo del Milan al 35', quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Yacine Adli, Pulisic - dopo un primo tentativo aereo di Matteo Gabbia - calcia al volo di sinistro. Il pallone, però, finisce in curva, ben alto sulla traversa della porta difesa da Ivan Provedel.

Al 39' perde palla ai venti metri Ismaël Bennacer, la recupera Luis Alberto che va subito alla conclusione. Maignan para a terra, in due tempi, il tiro centrale e neanche troppo forte del fantasista spagnolo. Passaggi sbagliati da una parte e dall'altra, poi un tiro di Pulisic, all'improvviso, nel recupero. Provedel alza in calcio d'angolo, dal quale scaturisce un colpo di testa di Giroud. La conclusione del bomber rossonero, però, finisce alta.

Lazio-Milan 0-0 al 45' allo stadio 'Olimpico'. Gara che fa fatica a decollare, dove il Diavolo, però, deve fare decisamente meglio se vorrà portare a casa i tre punti.

