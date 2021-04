Pagelle Lazio-Milan, i voti di Tuttosport: Kessié e Bennacer non incidono

Le pagelle di Lazio-Milan 3-0, 'Monday Night' del 33° turno di Serie A. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri dopo il match dell'Olimpico

Daniele Triolo

Le pagelle di Lazio-Milan 3-0, 'Monday Night' della 33^ giornata di Serie A svoltosi ieri sera allo stadio 'Olimpico' di Roma. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola.

Migliore in campo, nella fila rossonero, è stato Gigio Donnarumma, voto 6,5. "Trafitto dopo appena due minuti da Correa, evita la capitolazione immediata del Milan con un intervento monstre su Immobile al 5'. E se pure il raddoppio di Correa è sul suo palo, è Tomori il primo responsabile".

L'unica altra sufficienza rossonera, in queste brutte pagelle di Lazio-Milan, è per Simon Kjær, voto 6: "Il tempismo con il quale mette in fuorigioco Lazzari nell'azione che aveva portato la Lazio al raddoppio è davvero notevole. Nell'arretrare a protezione del contropiede, trova l'istante esatto per rallentare un attimo prima che venga servito il pallone all'ex esterno della Spal".

Poi, iniziano le note dolenti. Voto 5,5 per Davide Calabria ("Gli manca la condizione che ne aveva fatto uno dei giocatori più importanti"), Alexis Saelemaekers ("Buon movimento tra le linee, cercando di essere sempre libero per ricevere palla. Gli manca concretezza") e Hakan Çalhanoğlu: "Venti secondi e cerca subito di sorprendere Reina sul primo palo. Ma è imperdonabile l'errore sotto porta che commette alla mezzora, quando perde il tempo per tirare a colpo sicuro, facendosi recuperare dai difensori laziali. Avrebbe riaperto il match".

Voto 5, dunque, nelle pagelle di Lazio-Milan per Theo Hernández ("Poco da segnalare"), Ismaël Bennacer ("Non incide. Vero, si sbatte, ma un regista vero deve anche inventare qualcosa ed a lui sembra mancare un po' di fantasia") e Franck Kessié ("Anche lui non è più lo schiacciasassi di inizio stagione"). Poi Brahim Díaz ("Non la prende mai"), Ante Rebić ("Totalmente inutile") e Rafael Leão ("Sicuri che sia entrato?"). Ma anche e soprattutto per il mister Stefano Pioli. "Un paio di scelte cervellotiche, perché c'erano tutte le premesse per non confermare Tomori, in palese difficoltà nelle ultime due partite e per non scegliere Mandžukić dall'inizio, non più competitivo a questi livelli".

Voto 4,5, quindi, per i due peggiori in campo del Diavolo sul prato dello stadio 'Olimpico.' Si tratta proprio di Fikayo Tomori ("Confermato malgrado due esibizioni sicuramente non eccelse, inanella la sua terza figuraccia di fila, andando troppo moscio su Correa, lanciato verso il secondo gol personale") e Mario Mandžukić ("Prima assoluta da titolare per l'attaccante croato che cerca in queste ultime gare di meritarsi il rinnovo del contratto. Imbarazzante la sua prestazione: appare perennemente senza fiato"). Il Milan, intanto, è in corsa per un talento europeo emergente. Le ultime >>>