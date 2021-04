TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 27 aprile 2021

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 27 aprile 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista di Flavio Briatore che stronca Andrea Pirlo, tecnico della Juventus. "Non si può dare una Ferrari in mano ad uno con il foglio rosa", il suo commento. In alto, sotto la testata, il commento al bel successo del Napoli in zona Champions ed ai tanti problemi che affliggono, al contrario, il Torino in zona salvezza.