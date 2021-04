Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (27/04/2021)

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina apre, in prima pagina, con la corsa per un posto in Champions League. Sono il Milan e la Juventus le squadre più in difficoltà del momento. Ieri sera, allo stadio 'Olimpico', rossoneri surclassati (0-3) dalla Lazio, rientrata in lizza per l'obiettivo. Non si ferma più il Napoli di Gennaro Gattuso, passato sul campo del Torino. E mentre, in FIGC, viene varata una norma 'anti SuperLega', l'Inter si prepara a festeggiare la conquista del suo 19° Scudetto. La matematica può arrivare l'8 maggio.