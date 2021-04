Lazio-Milan 3-0: gol e highlights (33^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Lazio-Milan 3-0: doppietta di Joaquín Correa, sigillo di Ciro Immobile. I rossoneri scivolano fuori dalla zona Champions

Seconda sconfitta consecutiva per il Diavolo di Stefano Pioli. Ieri sera, allo stadio 'Olimpico' di Roma, infatti, Lazio-Milan è finita 3-0. Una battuta d'arresto senza appello per i rossoneri che, per la prima volta in stagione, scivolano fuori dalla zona Champions League.