Pagelle Genoa-Milan, i voti di Tuttosport: Maignan e Theo, niente Juve

Florenzi : "Da buon peperino, corre un po’ dappertutto e tira pure un paio di volte in porta". Voto 6 . Dal 66' Calabria : "Pimpante". Voto 6 .

Thiaw : "Insieme ad Adli, è il milanista più indaffarato nel far girare il pallone". Voto 7 .

Tomori : "Il lavoro scarseggia, ma le poche volte in cui viene chiamato in causa, risponde sempre presente". Voto 6,5 .

Musah : "I suoi muscoli sono un fattore nella partita tanto quanto l’assist per il gol rompighiaccio di Pulisic". Voto 7 .

Adli : "Governa il giropalla con passo felpato, approfittando della libertà che gli lasciano gli avversari. Esce dopo l’ammonizione". Voto 6,5 . Dal 66' Giroud : "l voto è alla parata in uscita che fa al minuto 105". Voto 7,5 .

Reijnders : "Elegante e intraprendente, nonostante la marcatura di Thorsby. Sbaglia un’occasionissima su assist di Musah ma per sua fortuna il collega era in fuorigioco". Voto 6 .

Chukwueze : "Parte sempre con le migliori intenzioni, però non arriva mai. Forse sarebbe stato meglio spenderli su Taremi quei trenta milioni ...". Voto 5,5 . Dal 46' Pulisic : "Timbra il match col piglio del centravanti provetto". Voto 7 .

Jović : "Alla prima da titolare non gli si poteva chiedere la luna, vero, ma la sua prestazione giustifica la sensazione che, dietro a Giroud, ci sia una voragine". Voto 5 . Dal 93' Bartesaghi : "Non giudicabile". Senza voto .

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.