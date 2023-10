Genoa-Milan 0-1: “Il Diavolo vola nelle mani di Giroud” | Serie A News

Genoa-Milan 0-1: segna Pulisic, para Giroud! — Genoa-Milan, ha commentato la 'rosea', è stata una partita prima noiosa, poi epica, chiusa con un Giroud determinante, per una volta, non nelle vesti di bomber, bensì in quelle di portiere. In coda al match, sul punteggio di 0-1 in virtù della rete di Pulisic contestata dai padroni di casa per un presunto tocco di braccio, il numero 9 ha sostituito Maignan - espulso - tra i pali.

Giroud ha prima tremato, sulla punizione di Albert Guðmundsson (deviazione di piede di Fikayo Tomori sulla traversa); poi, ha salvato tutto con un intervento strabiliante, in uscita bassa, su George Pușcaș. Il Genoa di Alberto Gilardino, sfortunato, avrebbe meritato il pareggio. Ma è stato anche graziato dall'arbitro nel maxi-recupero.

Il Milan, infatti, ha protestato perché, in occasione del cartellino rosso inflitto al portiere dei liguri, Josep Martínez, andato in attacco per segnare nel recupero e artefice invece di un intervento da seconda ammonizione su Yunus Musah, l'arbitro ha scelto di interrompere subito il gioco anziché mandare in gol Rafael Leão in contropiede con la porta rimasta sguarnita.

Gol rossonero contestato, ma sul rosso a Martínez ... — Il Diavolo ha sbattuto a lungo sul muro eretto dai rossoblu. La scelta di Pioli di schierare il tridente Samuel Chukwueze-Luka Jović-Noah Okafor non ha pagato e, mano a mano, il tecnico rossonero ha corretto il tiro inserendo i titolari. Prima Pulisic e Leão, poi, l'eroe di Genoa-Milan, Giroud.

Secondo la 'rosea' il Milan visto a 'Marassi' non ha incantato, tutt'altro. Ma, spesso, gli Scudetti si vincono anche portando a casa i tre punti in partite 'sporche' come quella di ieri.

