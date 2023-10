Portiere Milan: tra Maignan e … Giroud, spunta un nome per il futuro

Olivier Giroud (attaccante AC Milan), qui durante Genoa-Milan 0-1 (Serie A 2023-2024), costretto a giocare da portiere per l'espulsione di Mike Maignan | News (Getty Images)

Importantissimo successo esterno, 0-1, ieri sera del Milan di Stefano Pioli in casa del Genoa dell'ex centravanti rossonero Alberto Gilardino. Una partita difficile, contro una squadra tosta e organizzata, nella quale il Diavolo ha trovato il guizzo vincente soltanto nel finale. Cross, dalla destra, di Yunus Musah, controllo e girata in rete di Christian Pulisic. Un gol contestato dai padroni di casa per un presunto tocco di braccio dell'attaccante statunitense. Quello che è successo dopo, però, ha davvero dell'incredibile ...