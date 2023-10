Pagelle Genoa-Milan, i voti di Gazzetta: Reijnders sempre lucido

Florenzi: "Haps fa suonare l’allarme due volte (e lui spende il giallo). Per il resto palleggia, ragiona, anticipa Malinovskyi". Voto 6. Dal 66' Calabria: "Cross ok, palla persa nel finale molto meno". Voto 6.

Thiaw: "Il Genoa gli dà mezza giornata di permesso e attacca poco ma Malick è puntuale, fa girare palla, quando serve chiude Vásquez. Il Milan non ha preso gol in 5 delle ultime 6". Voto 6,5.

Tomori: "Mette nel mirino l’auto con l’11 e la segue: a uomo su Guðmundsson, a costo di giocare sul centro-destra. Sempre preciso, attento dietro, pure fortunato quanto basta". Voto 6,5.

Theo Hernández: "Un tiro da fuori, una percussione e una palla verticale per Leão in una partita modesta, timida. P.S: cinque gialli in sei partite e 20 minuti sono un’infinità. Addio Juve". Voto 5,5.

Musah: "Tre in uno. Piede: bella palla a Jović tra le linee, il cross del gol di Pulisic. Corsa: inserimenti sul centro-destra. Tempismo: chiude Guðmundsson che andava verso Maignan". Voto 7.

Adli: "Primo tempo non male, senza visioni da fenomeno ma con la solita qualità nel palleggio. Nel secondo sbaglia subito, cala, scivola ... e Pioli a sorpresa toglie anche lui". Voto 5,5. Dal 66' Giroud: "Si scriveva ieri sui siti: “Pare che nel 2040 qualcuno vivrà sulla Luna”. Comunque più credibile di un Giroud portiere e decisivo in uscita, invece ...". Voto 7,5.

Reijnders: "Ha la solita palla gol a rimorchio ma la calcia maluccio: troppi indizi, qui deve migliorare. Certo, lucido sempre, corre fino alla fine, salva a terra su tiro di Vásquez". Voto6,5.

Chukwueze: "Due giocate non banali: palla per Okafor all’inizio, cross arretrato per Reijnders poco dopo. Che fatica però senza palla: perde i riferimenti e soprattutto Vásquez. Tre volte". Voto 5,5. Dal 46' Pulisic: "Entra e pensi: “A destra darà fastidio”. Insomma. Più che al largo, decide in mezzo: aggancio volante e palla in porta. Giocata da campione, giocata da Milan capolista". Voto 7.

Jović: "Una barca bianca tra le onde del Genoa che difende: il Milan non lo trova mai. Anzi no, una volta: girata su cross di Calabria. Poco". Voto 5. Dal 93' Bartesaghi: "Non giudicabile". Senza voto.

Okafor: "Svizzero, nel senso di non belligerante. Una mezza occasione non sfruttata, una buona palla per Chukwueze, lunghi minuti di silenzio. Attenuanti generiche: spazi minimi". Voto 5. Dal 46' R. Leão: "In 45 minuti dà fastidio a De Winter, alla Lanterna, a mezza città. Bel no look per Reijnders, un gol fermato ... dall’arbitro, un bel colpo di testa che quasi mai propone". Voto 6,5.

Mister Pioli: "Gila gli dà problemi, lui rischia: Jović a lungo, il quinto cambio speso. I meriti però sono chiari: il gruppo c’è, alcuni nuovi paiono qui da sempre". Voto 6,5. Portiere Milan: tra Maignan e Giroud, spunta un nome per il 2024 >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.