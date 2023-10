Pagelle Genoa-Milan, i voti del CorSport: Musah, corsa e assist

Florenzi: "Il primo squillo verso la porta di Martínez è il suo, ma la conclusione è troppo centrale. Entra in ritardo su Haps e prende un giallo che lo porta a gestirsi di più". Voto 6. Dal 66' Calabria: "Tenta il jolly con una conclusione dalla distanza". Voto 6.

Thiaw: "Sempre sul pezzo, spalla ideale per Tomori". Voto 6.

Tomori: "Grande applicazione pure contro il Genoa, dimostra di aver superato il periodo difficile". Voto 6.

Theo Hernández: "Cade nel solito errore di farsi ammonire, ma stavolta è pesante perché diffidato e salterà la partita contro la Juventus". Voto 5,5.

Musah: "Se qualcuno lo paragona a Kessié di certo non sbaglia. Lo si trova in qualsiasi posizione del centrocampo, raddoppia la marcatura e dà una mano importante nelle due fasi. Suo il cross per il gol di Pulisic". Voto 6,5.

Adli: "Manovra molto ragionata, sventaglia da una parte all’altra del campo. Spesso come riferimento ha Chukwueze che si smarca sulla fascia destra. Ma non in mezzo al campo viene spesso aggredito". Voto 5,5. Dal 66' Giroud: "Va in porta nel finale e salva nel finale in uscita. Incredibile". Voto 7.

Reijnders: "Ritorna a fare la mezzala dopo l’esperimento in regia contro il Borussia. Punta sugli inserimenti per tentare di sbloccarsi, ma viene più volte murato". Voto6.

Chukwueze: "Comincia con il piede giusto mandando subito segnali di reazione con una palla d’oro per Okafor. Quando punta si rende pericoloso ma nonostante la buona volontà Pioli lo cambio alla ripresa. Deve essere più concreto". Voto 5,5. Dal 46' Pulisic: "Si gioca in area di rigore e trova la rete che porta al Milan i tre punti, gol pesantissimo per l’americano. La quarta rete in stagione". Voto 7.

Jović: "Prima da titolare, Pioli gli dà fiducia. Ma è invisibile nel primo tempo. Nella ripresa ha Giroud accanto, prova una mezza rovesciata ma viene rimpallato, un po’ più nel vivo". Voto 5,5. Dal 93' Bartesaghi: "Non giudicabile". Senza voto.

Okafor: "Non è Leão, ha un modo di giocare diverso, riesce poche volte a mettere in area palloni interessanti perché il Genoa fa densità e sbarre le porte allo svizzero". Voto 5. Dal 46' R. Leão: "Impensierisce Martínez con un colpo di testa, viene fermato da Drăgușin in area. Non è la sua miglior partita". Voto 6.

Mister Pioli: "Porta a casa un successo importantissimo soffrendo nel finale. Ma è solo in testa alla classifica". Voto 7.

