Pagelle Cremonese-Milan, i voti di Gazzetta: Origi fa rimpiangere Giroud

Le pagelle di Cremonese-Milan 0-0, partita della 14^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi secondo 'La Gazzetta dello Sport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Cremonese-Milan 0-0, partita della 14^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Cremonese-Milan 0-0, le pagelle rossonere de 'La Gazzetta dello Sport' — Tătărușanu: "La partita più semplice. Lunghi minuti di vip watching, giusto un tiro di Buonaiuto alla fine per dire che sì, era attento". Voto 6.

Thiaw: "Statuario, anche se non siamo a San Casciano: il fisico c’è e si sente. Attento dietro, quasi fa gol di testa. Carnesecchi dice “no, grazie”". Voto 6,5. Dal 60' Kalulu: "Cambio di Thiaw a destra, trova il tempo di mettere un bel cross per Lazetić". Voto 6.

Kjær: "Si mangia Felix Afena-Gyan in un uno contro uno, sbroglia una situazione complessa ma nulla di che. Nelle ultime 10 ore in campo ha subito un gol solo". Voto 6.

Tomori: "Ha molto spazio per giocare, sbaglia un paio di palloni e dietro non suona mai la sirena dell’emergenza. Chiude Okereke in contropiede, questo sì". Voto 6.

Messias: "Il più convincente davanti, rientri su Valeri compresi. Modalità dribbling attivata: va via a Valeri, prende il giallo di Vázquez, calcia. È qualcosa". Voto 6,5.

Tonali: "Trequartista mascherato, trova un inserimento giusto e quasi mette Origi in porta. Per il resto, silenziato. Esce nervoso: brutta serata". Voto 6. Dall'83' Krunić: "Non giudicabile". Senza voto.

Bennacer: "Il motore che muove il Milan, almeno nel primo tempo: palla da scuola calcio per aprire la via della porta a Tonali. Poi scende… e con lui gli altri". Voto 6,5.

Ballo-Touré: "Tecnicamente sbaglia poco, certo è Theo senza la sesta, la quinta e le quattro ruote motrici. Una giocata farebbe comodo, arriva un cross e poco altro". Voto 5,5.

Brahim Díaz: "Qua e là, usa il kers e accelera in dribbling. Troppo poco, troppe poche volte per un 10: una deviazione volante è l’unico vero battito della sua partita". Voto 5,5. Dal 74' De Ketelaere: "Il voto non è più pesante solo perché gioca appena 20 minuti. Certo, non crea nulla e sbaglia tutto il possibile". Voto 5,5.

Rebić: "Male in tutto, ma il verticale per Origi è un lingotto in una miniera di carbone". Voto 5,5. Dall'83' Lazetić: "Non giudicabile". Senza voto.

Origi: "Una nostalgia di Giroud da avere il magone. Ci prova sempre, ma spreca l’occasione migliore e sulla seconda si fa anticipare". Voto 5. Dal 60' R. Leão: "Primo violino nella città di Stradivari, ma il concerto non comincia. Mezz’ora anonima, due errori subito, appena un tiro-cross per Messias". Voto 5.

Mister Pioli: "Gara semplice da leggere – la Cremo è chiusa là dietro – eppure il Milan crea poco. Col senno di poi è facile, ma la domanda resta: Leao prima, no?". Voto 5. La nebbia, le prostitute, Donadoni che rischiò la vita: Stella Rossa-Milan 1988 >>>